Результаты опроса болельщиков: "Динамо" нужен новый тренер

По мнению 53 процентов проголосовавших, киевскому клубу пора уже найти замену Александру Хацкевичу

Александр Хацкевич. Фото: AFP

Результаты опроса болельщиков: "Динамо" нужен новый тренер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/023/762/5c70237623fb7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/023/762/5c70237623fb7.png 2019-03-16T10:25:00+02:00 Футбол По мнению 53 процентов проголосовавших, киевскому клубу пора уже найти замену Александру Хацкевичу

Киевскому "Динамо" не хватает нового тренера. Такой результат опроса болельщиков, который "Сегодня" провели после разгромного поражения киевлян от "Челси" в ответном матче 1/8 Лиги Европы со счетом 0:5. Напомним, так крупно украинские клубы еще никогда не проигрывали в еврокубках.

На вопрос – Чего не хватает "Динамо"? – 53 процента проголосовавших ответили: "Нового тренера". 35% считают, что "Динамо" не хватает футболистов повыше классов. А по мнению 12% проголосовавших, "бело-синим" не хватает чего-то другого.

Напомним, после поражения от "Челси" нынешний главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич предпочел не говорить о своем уходе. Однако если "Динамо" не справится с "Олимпиком" в воскресном матче чемпионата Украины, то Хацкевич, не исключено, таки будет отправлен в отставку. Отметим, что два года "Динамо" в день своего 90-летия проиграло как раз "Олимпику", что стало одной из причин, по которой расстались с тогдашним наставником Сергеем Ребровым.

Как сообщалось ранее, экс-форвард сборной Украины раскритиковал болельщиков "Динамо" за призывы "убрать физрука".

Также сообщалось, что Усик со слезами перепел "Чайф": "Какая боль! Какая боль! Челси – Динамо Киев – 5:0".

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