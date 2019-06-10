Победный состав не меняют: стал известен стартовый состав Украины на матч с Люксембургом

Марлос и Шапаренко вернулись в заявку, но начнут матч с лавки запасных

Фото: ФФУ

Тренерский штаб сборной Украины определился со стартовым составом команды на матч четвертого тура квалификационного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Напомним, матч состоится сегодня во Львове, начало – в 21:45. Смотреть матч Украина – Люксембург можно на ТВ и в интернете.

Украина Люксембург смотреть онлайн матч отбора Евро 2020, трансляция 10 июня

По сравнению с поединком против Сербии (5:0), состоявшимся в пятницу, Андрей Шевченко не сделал ни одной замени в стартовом построении. Зато на лавке запасных появились Марлос и Николай Шапаренко.

Украина: 12. Андрей Пятов (к), 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов, 21. Александр Караваев, 6. Тарас Степаненко, 17. Александр Зинченко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 15. Виктор Цыганков, 18. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Владимир Шепелев, 3. Эдуард Соболь, 5. Никита Бурда, 7. Николай Шапаренко, 9. Артем Кравец, 11. Марлос, 13. Игорь Пластун, 14. Марьян Швед, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 23. Андрей Лунин.

Люксембуг: 1.Морис, 2.Шано, 7.Жерсон, 8.К.Мартинс, 9.да Мота, 10.В.Тилль, 15.О.Тилль, 16.Мартинш, 17.Родригес, 18.Янс (К), 22.Мартенс.

Запасные: 12.Шон, 23.Т.Кипс, 3.Махмутович, 4.Мальже, 5.Селимович, 6.Хольц, 11.Бенси, 14.Синани, 19.Йениш, 20.Тюрпель, 21.Скендерович.

Аналитики почти не сомневаются в победе сборной Украины, на которую установлен коэффициент 1.09. Котировки на ничью – 9.50, на победу Люксембурга – 21.00. То есть вероятность выигрыша матча командой Андрея Шевченко оценивается в 86 процентов, ничьей – в 10 процентов, выигрыша гостей – в 4 процента. Наиболее вероятным результатом матча букмекеры называют 2:0 в пользу Украины.

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