Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Почему Хацкевич не явился на пресс-конференцию: в дело вмешался полтергейст

Сегодня, 12:44

В киевском клубе утверждают, что Хацкевича не позвал "Шахтер". "Горняки" это опровергают

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Почему Хацкевич не явился на пресс-конференцию: в дело вмешался полтергейст //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a52/fe8/5caa52fe8ee87.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a52/fe8/5caa52fe8ee87.png Футбол В киевском клубе утверждают, что Хацкевича не позвал "Шахтер". "Горняки" это опровергают

Набирает обороты скандал вокруг неявки главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера" в матче Кубка Украины в Харькове. Напомним, посещение этого мероприятия является обязательным для тренеров двух команд. Cогласно дисциплинарным правилам ФФУ, неявка влечет за собой штраф в 5 тысяч гривен.

"О чем говорить?", - так мотивировал свой отказ от посещения послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич, которого процитировал сайт "Динамо" Киев от Шурика". Однако позже данный портал удалил эту новость-полтергейст.

"Динамо" же на официальном сайте выступило с заявлением, будто Хацкевича на пресс-конференцию не пригласили: "После игры 1/4 финала Кубка Украины главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича не пригласили на послематчевую пресс-конференцию. Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевую пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц-зал пригласили главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку".

"Шахтер", в свою очередь, заявил, что приглашал Александра Хацкевича на пресс-конференцию не из автобуса, а возле раздевалки, сообщает FootballHub. Хацкевич сначала отказался давать комментарий телетранслятору - каналу "Футбол 1/2". Затем не захотел идти на пресс-конференцию. "Шахтер" указывает, что это вообще не дело "Шахтера" или принимающей команды. Это работа пресс-атташе "Динамо".

Как сообщалось ранее, болельщики "Динамо" осудили Хацкевича за неявку на послематчевую пресс-конференцию. "Проигрывать надо уметь, – написал один из поклонников киевлян. – Тем более что сегодня за "Динамо", при всех недостатках в игре, стыдно не было".

В свою очередь, наставник "Шахтера" Паулу Фонсека пришел на пресс-конференцию и рассказал о победе над "Динамо". "Отличное зрелище!", – сказал главный тренер "горняков".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Почему Хацкевич не явился на пресс-конференцию: в дело вмешался полтергейст". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт , Footballhubua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Что происходит?": Мораес не понял, за что его удалили в игре с "Динамо"

Вчера, 21:50

Форвард "горняков" не согласен ни с одной из желтых карточек, которые привели к его уходу с поля

10 пенальти, 14 желтых, два удаления: обзор триллерного матча "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 20:42

"Горняки" завоевали путевку в полуфинал Кубка благодаря двум сейвам Андрея Пятова

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Алексею Панину внезапно стало стыдно за "Крым наш"

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

В Украине не станет еще двух банков

Мыться каждый день - вредно

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Цветные идеи для кухни: 8 оригинальных примеров
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Вчера, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

6 апреля, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление