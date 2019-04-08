Почему Хацкевич не явился на пресс-конференцию: в дело вмешался полтергейст

В киевском клубе утверждают, что Хацкевича не позвал "Шахтер". "Горняки" это опровергают

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Почему Хацкевич не явился на пресс-конференцию: в дело вмешался полтергейст //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a52/fe8/5caa52fe8ee87.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a52/fe8/5caa52fe8ee87.png 2019-04-08T12:44:00+03:00 Футбол В киевском клубе утверждают, что Хацкевича не позвал "Шахтер". "Горняки" это опровергают

Набирает обороты скандал вокруг неявки главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера" в матче Кубка Украины в Харькове. Напомним, посещение этого мероприятия является обязательным для тренеров двух команд. Cогласно дисциплинарным правилам ФФУ, неявка влечет за собой штраф в 5 тысяч гривен.

"О чем говорить?", - так мотивировал свой отказ от посещения послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич, которого процитировал сайт "Динамо" Киев от Шурика". Однако позже данный портал удалил эту новость-полтергейст.

"Динамо" же на официальном сайте выступило с заявлением, будто Хацкевича на пресс-конференцию не пригласили: "После игры 1/4 финала Кубка Украины главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича не пригласили на послематчевую пресс-конференцию. Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевую пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц-зал пригласили главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку".

"Шахтер", в свою очередь, заявил, что приглашал Александра Хацкевича на пресс-конференцию не из автобуса, а возле раздевалки, сообщает FootballHub. Хацкевич сначала отказался давать комментарий телетранслятору - каналу "Футбол 1/2". Затем не захотел идти на пресс-конференцию. "Шахтер" указывает, что это вообще не дело "Шахтера" или принимающей команды. Это работа пресс-атташе "Динамо".

Как сообщалось ранее, болельщики "Динамо" осудили Хацкевича за неявку на послематчевую пресс-конференцию. "Проигрывать надо уметь, – написал один из поклонников киевлян. – Тем более что сегодня за "Динамо", при всех недостатках в игре, стыдно не было".

В свою очередь, наставник "Шахтера" Паулу Фонсека пришел на пресс-конференцию и рассказал о победе над "Динамо". "Отличное зрелище!", – сказал главный тренер "горняков".

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Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт , Footballhubua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.