"Почему он не в сборной?": Зозуля забил уже 11-й гол за "Альбасете" в нынешнем сезоне
В этот раз от Романа досталось команде Селезнева
Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля отличился очередным эффектным голом в испанской Сегунде. В матче с "Малагой" 29-летний украинец, сыграв на опережение, поразил ворота соперника ударом головой. Правда, этот мяч в исполнении Зозули не помог "Альбасете" избежать поражения – 1:2. Тем не менее его команда сохраняет шансы пробиться в Примеру.
Отметим, что этот гол стал для Романа Зозули уже 11-м в 34 матчах сезона, в очередной раз заставив болельщиков сборной Украины покритиковать Андрея Шевченко за невызов игрока в национальную команду. Мол, имея такого забивного футболиста, Шева вызывает еще не набравшего после травмы форму Беседина и Кравца, который не блещет сверхрезультативностью в Турции.
Интересно, что украинец из "Малаги" Евгений Селезнев даже не попал в заявку на игру против команды Зозули. Тогда как аргентинский форвард украинского происхождения из "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук, который выступает в аренде за "Малагу" и по окончании сезона может вернуться в расположение "горняков", в поединке с "Альбасете" отметился голевой передачей и красной карточкой.
Как сообщалось ранее, Шева лишил Лунина шансов доиграть до золота молодежного ЧМ: вратарь сказал все, что думает по этому поводу.
Также мы писали, что судить матч Украина – Сербия будет учитель, который помог "Айнтрахту" обыграть "Шахтер" и обожает пенальти. При испанце Матеу Лаосе украинские команды если и выигрывают, то исключительно со счетом 1:0.
Напомним, сборная Украине лидирует в своей отборочной группе Евро-2020 благодаря автоголу головой на последних секундах матча с Люксембургом:
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