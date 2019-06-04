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Судить матч Украина – Сербия будет учитель, который помог "Айнтрахту" обыграть "Шахтер" и обожает пенальти

4 июня, 23:44

При испанце Матеу Лаосе украинские команды если и выигрывают, то исключительно со счетом 1:0

Матеу Лаос за просмотром VAR
Матеу Лаос за просмотром VAR. Фото: Getty Images

УЕФА назначил арбитра на ключевой для сборной Украины матч отбора Евро-2020, который пройдет 7 июня на "Арене Львов". В этот день команда Андрея Шевченко, лидирующая в своей отборочной группе, примет одного из главных конкурентов в борьбе за путевку на ЧЕ – Сербию. Представителем футбольного правосудия на поле в этом поединке будет 42-летний испанец Антонио Матеу Лаос – по профессии, учитель физкультуры. 

Матеу Лаос уже не раз пересекался с украинскими командами. При его судействе сборная Украины проиграла Хорватии в 2017-м со счетом 0:1, "Динамо" уступило в ЛЧ "МанСити" (1:3), "Черноморец" был бит "Скендербеу" (0:1). Но при Лаосе украинцы не только проигрывали, но и побеждали: "Днепр" одолел "Тоттенхэм" (1:0), а "Шахтер" справился с "Андерлехтом" (1:0).

Особенно памятен последний матч с участием украинского клуба, который обслуживал испанец. Это был ответный поединок 1/16 нынешней Лиги Европы, в котором "Айнтрахт" обыграл "Шахтер" со счетом 4:1. При этом Матеу Лаос назначил пенальти в ворота "горняков" после попадания мяча в руку Матвиенко, а также зафиксировал спорный первый гол хозяев, когда их игрок мог находиться в офсайде. Кстати, завершил ту голевую атаку "Айнтрахта" Лука Йович – серб, который, не исключено, будет главной угрозой украинским воротам в поединке на "Арене Львов" 7 июня.

Обзор матча "Айнтрахт" – "Шахтер" (4:1), который судил Матеу Лаос 

"В моем представлении арбитр должен помогать командам играть в красивый футбол, то есть судья должен чувствовать нерв матча, – говорит о своей судейской философии Антонио Матеу Лаос. – Не нужно сушить игру лишними свистками и слишком формально подходить к своей работе, но при этом происходящее на поле не должно превратиться в анархию".

В нынешнем сезоне показатели Матеу Лаоса следующие: в среднем он дает пять желтых карточек за игру, удаляет – в каждом шестом матче, а пенальти ставит почти в каждой второй встрече (0.41 пенальти за матч).

Как сообщалось ранее, перед выездом во Львов Сербия потеряла самого дорогого игрока: он стоит половину сборной Украины. Из-за травмы Сергей Милинкович-Савич, которого оценивают в 75 миллионов евро, пропустит поединок с украинцами.

Также сообщалось, что Шева лишил Лунина шансов доиграть до золота чемпионата мира: вратарь сказал все, что думает по этому поводу.

Напомним, Украина захватила лидерство в своей отборочной группе Евро-2020 благодаря инфарктной победе над Люксембургом:

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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