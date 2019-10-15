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Почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020

15 октября, 13:53

Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы

/ Фото: Reuters

Сборная Украины обыграла Португалию во вчерашнем матче отбора на чемпионат Европы и гарантировала себе выход на Евро-2020 с первого места в группе В. Казалось, самое время праздновать, но у команды Андрея Шевченко остались еще нерешенные задачи. Касаются они выступления уже в финальной части евротурнира.

Дел в том, что посев участников финальной части Евро-2020 для жеребьевки будет производиться не по рейтингу УЕФА, как было раньше, а согласно выступлению команд в отборочном турнире.

Разделение на корзины будет происходить по такому признаку:

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  • 1 корзина: победители групп с 1 по 6 место в рейтинге
  • 2 корзина: победители групп с 7 по 10 место в рейтинге и команды, занявшие второе место в группе, с 1-2 местом в рейтинге
  • 3 корзина: команды, занявшие второе место в группе, с 3 по 8 место в рейтинге
  • 4 корзина: команды, занявшие второе место в группе, 9-10 местом в рейтинге и победители плей-офф Лиги наций

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На данный момент Украина набрала 19 очков и возглавляет сводную таблицу участников чемпионата Европы, но опережает соперников лишь на одно очко, а большинство из них провело меньше матчей. Поэтому сборной Украине необходимо обыгрывать на выезде Сербию, чтобы сохранить место в ТОП-6 рейтинга. В противном случае нас могут обойти Бельгия, Италия, Англия, Нидерланды или Германия, Испания, Польша, Турция или Франция. Отметим, что в группах с шестью командами не учитываются очки, заработанные в матчах с аутсайдером группы.

РанкГруппаКомандаИВНПМЗМПРМО
1BУкраина Украина7610152+1319
2IБельгия Бельгия6600171+1618
3JИталия Италия6600143+1118
4AАнглия Англия6501266+2015
5CНидерланды Нидерланды6501197+1215
6EХорватия Хорватия7421146+814
7FИспания Испания5410103+713
8GПольша Польша641182+613
9HТурция Турция641183+513
10DИрландия Ирландия633062+412
11IРоссия Россия7601184+1418
12HФранция Франция7511174+1316
13CГермания Германия6501206+1415

Смотрите, как Украины обыграла Португалию в Киеве:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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жеребьевка Сборная Украины сборная Сербии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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