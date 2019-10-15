Почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020

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Сборная Украины обыграла Португалию во вчерашнем матче отбора на чемпионат Европы и гарантировала себе выход на Евро-2020 с первого места в группе В. Казалось, самое время праздновать, но у команды Андрея Шевченко остались еще нерешенные задачи. Касаются они выступления уже в финальной части евротурнира.

Дел в том, что посев участников финальной части Евро-2020 для жеребьевки будет производиться не по рейтингу УЕФА, как было раньше, а согласно выступлению команд в отборочном турнире.

Разделение на корзины будет происходить по такому признаку:

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1 корзина: победители групп с 1 по 6 место в рейтинге

победители групп с 1 по 6 место в рейтинге 2 корзина: победители групп с 7 по 10 место в рейтинге и команды, занявшие второе место в группе, с 1-2 местом в рейтинге

победители групп с 7 по 10 место в рейтинге и команды, занявшие второе место в группе, с 1-2 местом в рейтинге 3 корзина: команды, занявшие второе место в группе, с 3 по 8 место в рейтинге

команды, занявшие второе место в группе, с 3 по 8 место в рейтинге 4 корзина: команды, занявшие второе место в группе, 9-10 местом в рейтинге и победители плей-офф Лиги наций

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На данный момент Украина набрала 19 очков и возглавляет сводную таблицу участников чемпионата Европы, но опережает соперников лишь на одно очко, а большинство из них провело меньше матчей. Поэтому сборной Украине необходимо обыгрывать на выезде Сербию, чтобы сохранить место в ТОП-6 рейтинга. В противном случае нас могут обойти Бельгия, Италия, Англия, Нидерланды или Германия, Испания, Польша, Турция или Франция. Отметим, что в группах с шестью командами не учитываются очки, заработанные в матчах с аутсайдером группы.

Ранк Группа Команда И В Н П МЗ МП РМ О 1 B Украина 7 6 1 0 15 2 +13 19 2 I Бельгия 6 6 0 0 17 1 +16 18 3 J Италия 6 6 0 0 14 3 +11 18 4 A Англия 6 5 0 1 26 6 +20 15 5 C Нидерланды 6 5 0 1 19 7 +12 15 6 E Хорватия 7 4 2 1 14 6 +8 14 7 F Испания 5 4 1 0 10 3 +7 13 8 G Польша 6 4 1 1 8 2 +6 13 9 H Турция 6 4 1 1 8 3 +5 13 10 D Ирландия 6 3 3 0 6 2 +4 12 11 I Россия 7 6 0 1 18 4 +14 18 12 H Франция 7 5 1 1 17 4 +13 16 13 C Германия 6 5 0 1 20 6 +14 15

Смотрите, как Украины обыграла Португалию в Киеве:

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