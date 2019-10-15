Почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Португалию во вчерашнем матче отбора на чемпионат Европы и гарантировала себе выход на Евро-2020 с первого места в группе В. Казалось, самое время праздновать, но у команды Андрея Шевченко остались еще нерешенные задачи. Касаются они выступления уже в финальной части евротурнира.
Дел в том, что посев участников финальной части Евро-2020 для жеребьевки будет производиться не по рейтингу УЕФА, как было раньше, а согласно выступлению команд в отборочном турнире.
Разделение на корзины будет происходить по такому признаку:
- 1 корзина: победители групп с 1 по 6 место в рейтинге
- 2 корзина: победители групп с 7 по 10 место в рейтинге и команды, занявшие второе место в группе, с 1-2 местом в рейтинге
- 3 корзина: команды, занявшие второе место в группе, с 3 по 8 место в рейтинге
- 4 корзина: команды, занявшие второе место в группе, 9-10 местом в рейтинге и победители плей-офф Лиги наций
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На данный момент Украина набрала 19 очков и возглавляет сводную таблицу участников чемпионата Европы, но опережает соперников лишь на одно очко, а большинство из них провело меньше матчей. Поэтому сборной Украине необходимо обыгрывать на выезде Сербию, чтобы сохранить место в ТОП-6 рейтинга. В противном случае нас могут обойти Бельгия, Италия, Англия, Нидерланды или Германия, Испания, Польша, Турция или Франция. Отметим, что в группах с шестью командами не учитываются очки, заработанные в матчах с аутсайдером группы.
Смотрите, как Украины обыграла Португалию в Киеве:
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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