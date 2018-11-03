Роман Зозуля забил гол ударом через себя в Испании

Сегодня, 10:04

Украинский форвард прервал свою сухую серию, которая длилась более 500 минут


Бывший форвард "Динамо" и "Днепра" Роман Зозуля забил свой третий гол в текущем сезоне за испанский "Альбасете". В середине второго тайма поединка против "Химнастика" нападающий эффектно сыграл в штрафной соперника после подачи углового.

Добавим, что этим голом Роман прервал сухую серию, которая насчитывала 524 минуты, в предыдущий раз Зозуля забивал 17 сентября. Его "Альбасете" в итоге победил 2:0 и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Отставание от лидера Сегунды – "Малаги" – составляет пять очков, правда, анчоусы свой матч 12-го тура еще не сыграли. Также "Альбасете" может опередить "Лас-Пальмас", если победит "Депортиво".

Ране мы писали, что Роман Зозуля отказался от больших денег ради клуба во второй лиге Испании и решил продлить контракт с нынешним клубом.

Во время межсезонья появилась информация, что Зозулей интересуется "Овьедо". Но болельщики выступили против возможного перехода в их клуб Зозули. Фанаты обвиняли  футболиста в нацизме и поддержке военизированных батальонов в Украине, как это ранее делали фанаты "Райо Вальекано".
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Источник:

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