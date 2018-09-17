Зозуля забил второй гол в сезоне, "Альбасете" без украинца упустил победу

Сегодня, 22:49

Клуб украинского нападающего поднялся на пятое место

Роман Зозуля. Фото twitter.com/AlbaceteBPSAD
Роман Зозуля. Фото twitter.com/AlbaceteBPSAD

Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля забил второй матч в сезоне. Форвард открыл счет в матче против "Кадиса" в пятом туре Сегунды – второго по силе дивизиона Испании. Зозуля появился в стартовом составе и отличился на 36-й минуте, а на 80-й был заменен. Уже в дополнительное время "Кадис" сумел отыграться. Команда Зозули поднялась на пятое место в турнирной таблице

Ране мы писали, что Роман Зозуля отказался от больших денег ради клуба во второй лиге Испании и решил продлить контракт с нынешним клубом.

Во время межсезонья появилась информация, что Зозулей интересуется "Овьедо". Но болельщики выступили против возможного перехода в их клуб Зозули. Фанаты обвиняли  футболиста в нацизме и поддержке военизированных батальонов в Украине, как это ранее делали фанаты "Райо Вальекано".

Напомним, прошлой зимой Зозуля должен был отправиться в аренду в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба сорвали трансфер, обвинив украинского футболиста в фашизме и нацизме за поддержку украинской армии.

А позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо" воевали на Донбассе на стороне боевиков.
футбол, чемпионат Испании, Альбасете, Роман Зозуля

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Сегодня|Спорт

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