Жена динамовского форварда показала свое фото с ограничением 18+

Возлюбленная нападающего Франа Соля рассекретила кадры своего досуга в украинской столице

Аида Соль. Фото: Instagram

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, выбывший до конца сезона из-за травмы плеча, показал, как проводит свободное время в столице Украины. 27-летний испанец со своей сексапильной женой Аидой посетил ресторан итальянской кухни, в котором побаловал себя мясом. Жена футболиста была в платье с довольно откровенным декольте и к фото из заведения, которое Аида выложила у себя в Instagram, она добавила отметку: "18+".

"Наслаждаюсь свободным временем с избранными", – написал у себя в Instagram Фран Соль. И добавил иллюстрацию заказанного блюда.

Напомним, супруга испанского форварда Франа Соля родом из Мадрида, по профессии она стюардесса. В декабре 2018 года в семье игрока произошло радостное событие – рождение сына, которого назвали в честь отца.

Как сообщалось ранее, динамовец Фран Соль проговорился о деталях своего здоровья, которые заставляют предположить, что киевляне сильно просчитались, выложив за него зимой 3,5 млн евро. По словам испанца, он заключал соглашение с "Динамо", уже имея серьезные проблемы с плечом. Не факт, что они не будут беспокоить его даже после ожидаемого летом возвращения в строй.

Также сообщалось, что жена другого игрока, принадлежащего "Динамо", загуляла на дне рождения подруги и засветила грудь. Ирина Морозюк три дня отмечала день рождения Анны Мандзюк.

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