Погода в Киеве в день финала Лиги чемпионов: идеально для футбола
На момент старта поединка "Реал" – "Ливерпуль" в Киеве температура воздуха будет в районе 17 градусов
В субботу вечером в Киеве пройдет главный футбольный матч Европы – финал Лиги чемпионов. Встречаются испанский "Реал" и английский "Ливерпуль", а онлайн финала Лиги чемпионов уже запущен на нашем сайте.
В Киеве в день финала Лиги чемпионов будет хорошая футбольная погода. На протяжении всего дня в столице Украины будет ясно и без осадков. Максимальная температура воздуха "плюс" 22 градуса будет с 15:00 до 18:00, после чего начнет плавно снижаться и к моменту старта поединка, который запланирован на 21:45, температура должна опуститься до 17-18 градусов. Ветер – восточный, до 4 м/с, влажность – 38%.
Ранее мы писали, что на финальный матч Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Киеве выйдут команды, трансферная стоимость футболистов которых впечатляет. В сумме все игроки двух клубов стоят более 1,5 миллиарда евро! Не пропустите такое зрелище: список трансляций матча "Реал" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете.
Вы сейчас просматриваете новость "Погода в Киеве в день финала Лиги чемпионов: идеально для футбола". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"