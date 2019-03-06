Пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино
Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе
Капитан "Реала" Серхио Рамос не смог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом". Напомним, встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счетом – 4:1 в пользу гостей, в результате чего "сливочные" вылетели из турнира.
Рамос пропускал игру из-за намеренного перебора желтых карточек. УЕФА наказал защитника за такую хитрость, поэтому тот наблюдал за игрой из персональной vip-ложи SR4. В это время Рамоса снимали для документального фильма, который он анонсировал в конце января.
Как сообщает Marca, операторы наблюдали за поведением Рамоса на протяжении всей игры, а также за его действиями в раздевалке перед стартовым свистком. Документальную картину снимает компания Amazon, в ней будет рассказано о жизни и карьере футболиста.
Кстати, это худший сезон за 70 лет для "Реала", клуб повторил два личных антирекорда.
Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве пройдет ответная игра.
Анонс матча "Динамо" – "Челси":
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