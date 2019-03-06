Пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино

Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе

Рамоса снимают в вип-ложе. Фото: Twitter

Пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f7e/a39/5c7f7ea397dca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f7e/a39/5c7f7ea397dca.jpg 2019-03-06T10:10:00+02:00 Футбол Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе

Капитан "Реала" Серхио Рамос не смог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом". Напомним, встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счетом – 4:1 в пользу гостей, в результате чего "сливочные" вылетели из турнира.

Рамос пропускал игру из-за намеренного перебора желтых карточек. УЕФА наказал защитника за такую хитрость, поэтому тот наблюдал за игрой из персональной vip-ложи SR4. В это время Рамоса снимали для документального фильма, который он анонсировал в конце января.

Как сообщает Marca, операторы наблюдали за поведением Рамоса на протяжении всей игры, а также за его действиями в раздевалке перед стартовым свистком. Документальную картину снимает компания Amazon, в ней будет рассказано о жизни и карьере футболиста.

Кстати, это худший сезон за 70 лет для "Реала", клуб повторил два личных антирекорда.

Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве пройдет ответная игра.

Анонс матча "Динамо" – "Челси":

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