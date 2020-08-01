Пока Роналду отдыхает на яхте, Иммобиле выиграл "Золотую бутсу" лучшего бомбардира Европы

Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле впервые в карьере выиграл награду лучшего бомбардира национальных чемпионатов Европы. На данный момент итальянец наколотил 35 мячей в Серии А. Главным его конкурентом являлся нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, но португалец не попал в заявку своей команды за заключительный матч чемпионата Италии и автоматически выбыл из борьбы. Вероятно, Криштиану отдыхает на новой яхте. Как мы писали ранее, Криштиану Роналду потратил 14 миллионов на шикарную яхту и суперкар.

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Правда, Роналду претендовал на награду только теоретически. На данный момент он имеет в своем активе 31 забитый мяч в чемпионате Италии. Для завоевания "Золотой бутсы" португальцу нужно было забить минимум четыре мяча и надеяться, что итальянец уйдет с поля "сухим".

Как сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter, Иммобиле стал только третьим итальянцем, кому удалось выиграть звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов. Ранее "Золотую бутсу" выигрывали Лука Тони (2006) и Франческо Тотти (2007).

Также только в третий раз за последние 14 сезонов награда не досталась Криштиану Роналду или Лионелю Месси. В 2009 и в 2016 в гонке бомбардиров побеждали уругвайцы Диего Форлан и Луис Суарес соответственно.

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Смотрите, как забивает Чиро Иммобиле:

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