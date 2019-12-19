Пока Салах в Катаре, "Ливерпуль" купил нападающего из Японии

За три года трансферная стоимость Минамино возросла в 10 раз

Такуми Минамино / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Английский "Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Такуми Минамино из австрийского "Зальцбурга". 24-летний японский футболист сможет выступать за красных с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются. За свою новую команду Такуми будет выступать под 18-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер Минамино обойдется "Ливерпулю" в 8 миллионов евро – именно столько составляла сумма отступных, прописанная в контракте игрока.

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Минамино перешел в "Зальцбург" в январе 2015 года из "Сересо Осаки". Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. В нынешнем сезоне японец принял участие в 14 матчах чемпионата Австрии, в которых стал автором 5 забитых мячей. Также на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 6 матчах Лиги чемпионов.

Ранее другой игрок "Зальцбурга" Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов. 19-летний нападающий стал первым, кому удалось забить семь мячей в дебютном сезоне в евротурнире. К сожалению, "Зальцбург" не сумел пробиться в плей-офф турнира, но Холанд завершил групповой этап с восемью точными выстрелами.

Напомним, что вчера "Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира. Мерсисайдцы с трудом переиграли мексиканский "Монтеррей", забив победный мяч в добавленное время.

Смотрите, как "Зальцбург" и "Ливерпуль" играли между собой в Лиге чемпионов:

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