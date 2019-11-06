Месси и Роналду даже рядом не стояли: 19-летний норвежец устанавливает новые рекорды ЛЧ

Эрлин Холанд / Фото: Reuters

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Норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанд стал автором очередного рекорда Лиги чемпионов. 19-летний нападающий реализовал пенальти в матче 4-го тура группового этапа против "Наполи" (1:1). Для Холанда этот гол стал седьмым в первых четырех встречах турнира. Это на два мяча больше, чем имел в своем активе любой другой футболист в своем дебютном лигочемпионовском сезоне после четырех туров группового этапа.

Также он за четыре матча в Лиге чемпионов забил больше, чем любой другой тинейджер до этого. В текущем сезоне Холанд провел 17 матчей за "Зальцбург" во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.

Напомним, что сегодня свой матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проведет донецкий "Шахтер". В Хорватии подопечные Луиша Каштру будут противостоять загребскому "Динамо". На данный момент обе команды имеют в своем активе по четыре балла. "Динамо" Загреб – "Шахтер" онлайн есть на нашем сайте.

Накануне встречи наставник "горняков" Луиш Каштру рассказал, что Коноплянка и Соломон травмированы и остались в Киеве. "Ничего не решено. Мы рассчитываем на завтрашний матч, он покажет на 90%, кто пройдет дальше", – добавил португалец.

А главный тренер "Динамо" Ненад Бьелица оценил шансы команд на успех как 50 на 50. "Шахтер" опытная команда. Но у нас большое желание, сильная воля, стремление к победе. Сделаем все возможное, чтобы продемонстрировать свое преимущество", – заявил коуч.

Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

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