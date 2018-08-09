Покинувший "Шахтер" футболист Бернард перешел в английский "Эвертон"

Сегодня, 20:37

По данным СМИ, в Англии экс-игрок "горняков" будет получать 6 миллионов евро за сезон

Бернард подписал контракт с &quot;Эвертоном&quot;. Фото Everton FC
Бернард подписал контракт с "Эвертоном". Фото Everton FC

Бразильский полузащитник Бернард перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт английского клуба. Ранее он выступал за донецкий "Шахтер". Футболист покинул украинский клуб на правах свободного агента и перешел в "Эвертон" бесплатно. Контракт игрока с "ирисками" рассчитан на четыре года.

25-летний бразилец в прошлом сезоне провел 29 матчей за "Шахтер" и забил десять мячей при четырех голевых передачах.

Ранее сообщалось, что Бернард подпишет контракт с "Эвертоном" с космической зарплатой. По данным СМИ, за сезон бразилец будет зарабатывать шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бернард может стать одноклубником Ярмоленко в "Вест Хэме". Они предлагали ему 7 миллионов евро за подписание контракта и зарплату в размере 4 миллиона евро в год.

Напомним, Бернард перебрался в "Шахтер" из "Атлетико Минейро" летом 2013 года за рекордные для донецкого клуба 25 миллионов евро. В составе "горняков" бразилец провел 157 матчей и забил 28 голов. Вместе с командой Бернард по три раза завоевывал золотые медали чемпионата Украины, Кубок и Суперкубок страны. После завершения контракта с донецким клубом Бернард трогательно попрощался с "Шахтером".
чемпионат Англии, Шахтер Донецк, Эвертон, Бернард

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Сегодня|Спорт

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