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Не толстей на карантине: Владимир Кличко предложил попрыгать на ступеньках

7 апреля, 19:33

Вадим Авдасев

Украинский боксер запустил новый челлендж в рамках акции "Оставайся дома"

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко придумал еще одно развлечение на домашнем карантине. Хотя всего десять дней назад 44-летний Кличко запустил "челлендж" с отжиманиями. Теперь же он предложил проверить свою координацию и попрыгать на ступеньках: вверх – вниз.

Володя написал в соцсетях текст на английском и немецком языках:

"Кто может победить мастера физической координации? Шутки в сторону: ребята, не пытайтесь повторить это в одиночку и делайте это шаг за шагом. Начните с самой низкой ступени, а не с самой высокой, как я. Тренировки моих физических и умственных навыков координации помогают мне быть более координированным в повседневной жизни – и наоборот".

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Правда, не у всех, наверное, как у Владимира, есть в квартире лестница на второй этаж и ступеньки. Но можно попробовать трюк или в подъезде, или на любых других подходящих ступеньках.

Недавно братьев Кличко признали лучшими боксерами 21-го века.

Смотрите обращение Владимира Кличко в связи с коронавирусной пандемией

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