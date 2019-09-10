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Поль Погба проводил тайные переговоры с лидером "Барселоны" Лео Месси

10 сентября, 23:00

Брат Поля рассказал очень интересные детали

Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

Матиас Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, рассказал, что хавбек обсуждал свой возможный переход в чемпионат Испании. Кстати, фанаты МЮ требуют, чтобы игрок ушел из клуба.

"Знаю, что Поль разговаривал с несколькими игроками, но не с Рамосом. С кем именно? С Месси. Также он общался с Ибрагимовичем и Гризманном. Не знаю, с кем из "Реала" он мог говорить. Хотя да, с Вараном и Зиданом", – рассказал Матиас.

В летнее трансферное окно интерес к Погба проявлял "Реал". Впрочем, "Королевский клуб" не сумел договориться по трансферу игрока. Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

Смотрите, как "Челси" выигрывал Лигу Европы-2019 еще под руководством Сарри:

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Манчестер Юнайтед Лионель Месси Поль Погба

Источник: Goal.com

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