Поль Погба проводил тайные переговоры с лидером "Барселоны" Лео Месси

Поль Погба / Фото: AFP

Матиас Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, рассказал, что хавбек обсуждал свой возможный переход в чемпионат Испании. Кстати, фанаты МЮ требуют, чтобы игрок ушел из клуба.

"Знаю, что Поль разговаривал с несколькими игроками, но не с Рамосом. С кем именно? С Месси. Также он общался с Ибрагимовичем и Гризманном. Не знаю, с кем из "Реала" он мог говорить. Хотя да, с Вараном и Зиданом", – рассказал Матиас.

В летнее трансферное окно интерес к Погба проявлял "Реал". Впрочем, "Королевский клуб" не сумел договориться по трансферу игрока. Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

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