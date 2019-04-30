Поль Погба за 30 тысяч евро продал свои бутсы с финала ЧМ-2018

Полузащитник сборной Франции устроил аукцион в поддержку нуждающихся студентов

Поль Погба с Кубком мира. Фото: Instagram

Бутсы полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба были проданы на аукционе в Париже. Бутсы, в которых Погба сыграл в финале ЧМ-2018 с Хорватией, оценили в 30 тысяч евро.

Кроме того, на аукционе были проданы футболки Погба с матчей с Исландией на Евро-2016 (4 000 евро), с Голландией в квалификации ЧМ-2018 (3 000 евро) и футболка француза из "МЮ" (400 евро). Все вырученные средства направят на помощь нуждающимся студентам во Франции.

Ранее мы писали, что футболисты сборной Франции получили перстни за победу в чемпионате мира-2018. Перстни были сделаны по аналогии с наградой, которую вручают баскетболистам за победу в плей-офф НБА. По данным французских СМИ, создание колец для игроков национальной команды финансировал Погба.

Кстати, ранее Килиан Мбаппе рассказал кому раздал призовые за ЧМ-2018. Форвард сборной Франции отдал на благотворительность премиальные за победу на мундиале

Напомним, в прошлом году сборная Франции в финале мирового первенства обыграла Хорватию со счетом – 4:2. И второй раз в истории выиграла чемпионат мира.

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