Полицейский пригрозил сыну обладателя "Золотого мяча" штрафом за нарушение карантина

Защитник "Реала" Марсело рассказал об инциденте, который произошел с его партнером по команде Лукой Модричем. Бразилец провел прямой эфир в Instagram с Винисиусом и, смеясь, передал историю от хорвата. Полузащитник играл в футбол со своим сыном, которому девять лет у дома, однако мяч улетел на улицу. Когда Иван вышел за ним, он наткнулся на полицейского, который сказал, что выпишет штраф за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса. Модрич рассказал Марсело о спорах с полицией, а инцидент завершился благополучно.

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Отметим, что у Луки Модрича трое детей – София (2 года), Иван (9 лет) и Эма (6 лет).

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Кстати, власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими активными тренировками.

Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

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