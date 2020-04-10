"У него нет тут привилегий": власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими тренировками. Роналду был заснят во время тренировки на стадионе Мадейры, а также футболист сам публиковал в Instagram видео тренировок на улице.

INSTAGRAM

При этом на Мадейре власти рекомендовали всем жителям домашний режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

"У Роналду нет и не может быть специального разрешения на тренировки. У него такое же право на тренировки и несоблюдение самоизоляции, как и у всех других жителей, здесь нет привилегий. Это показатель того, насколько он уважает общий режим", – цитирует представителя местных властей Daily Mail.

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Ранее мы писали, что ждет Роналду после коронавируса: по мнению португальского тренера Лионеля Понтеша, пауза в соревнованиях пойдет 35-летнему Криштиану на пользу, даже несмотря на его внушительный возраст.

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