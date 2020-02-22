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Полиция искала у экс-президента УЕФА дорогостоящий подарок от Путина

22 февраля, 09:44

СМИ писали, что президент России подарил Платини картину Пикассо

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что полиция проводила у него дома обыск в надежде найти картину, подаренную президентом России Владимиром Путыным за голос в пользу России во время выбора хозяйки чемпионата мира 2018 года. Ранее мы писали, что у Блаттера и Платини новые проблемы: ФИФА требует вернуть два миллиона.

"Французская полиция проверяла, нет ли у меня дома картины Пикассо. Британские таблоиды писали, будто я получил ее в подарок от Путина. Это просто невероятно. Понятно же, что все это ложь", – цитирует Платини The Times.

Напомним, в 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Позже срок отстранения Блаттера был уменьшен до шести лет, Платини – до четырех. В октябре прошлого года у Платин заврешился срок дисквалификации.

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Напомним, что в середине июня бывший президент УЕФА арестован из-за чемпионата мира в Катаре. Платини является фигурантом расследования дела о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

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картина Мишель Платини ЧМ-2018

Источники: Сегодня|Спорт , sport.tut.by

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