Полиция приостановила поиски пропавшего футболиста
Эмилиано Сала летел в Кардифф, где должен был начать выступать за местный клуб
Полиция Гернси сообщила, что поиски пропавшего футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Сала были приостановлены до утра. Аргентинский нападающий в текущем сезоне выступал во Франции за клуб "Нант", который продал Сала в "Кардифф Сити" за 17 миллионов евро. По этой причине футболист вылетел в Кардифф, но в понедельник, 21 января, самолет пропал с радаров в районе Нормандских островов.
Позже стало известно, что в результате поисков были обнаружены различные обломки самолета. При этом Сала по пути в Кардифф успел оставить аудиосообщение, в котором сказал, что самолет вот-вот рухнет.
Спасательные службы начали поиски пропавшего самолета, но в 2 часа ночи операцию пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Утром поиски снова возобновились и продлились до захода солнца. Позже полиция объявила новые подробности по поводу поиска пропавшего самолета с Сала на борту. Спасатели уже обследовали область в 2991 квадратных километра. Позже полицейские выступили с заявлением, где говорилось, что, если самолет действительно приземлился в воду, шансы на выживание на данном этапе минимальны.
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