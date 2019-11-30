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Репетиция перед Евро: сборная Украины съездит к соседям и встретится с чемпионами Европы

30 ноября, 22:06

Национальная сборная сыграет с Францией и Польшей

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

Перед матчами Евро-2020 национальная сборная Украины в марте 2020 года проведет два товарищеских матча.

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27 марта украинцы сыграют со сборной Франции, а 30-го – встретятся с Польшей. Обе встречи пройдут на поле соперника.

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Предварительная договоренность об этих матчах была достигнута во время встречи главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с коучами соответствующих команд Дидье Дешамом и Ежи Бженчеком.

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Смотрите составы всех групп Евро-2020. Ранее в Бухаресте завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.

Смотрите, как Украина в последней игре отбора Евро-2020 встречалась с Сербией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Франции сборная Польши

Источник: ФФУ

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