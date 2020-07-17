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Полный крах "Барселоны": каталонцы побиты середнячком и впервые за шесть лет без трофея в Испании

17 июля, 12:28

Елена Павлова Елена Павлова

"Осасуна" добыла первую победу на "Камп Ноу" за 11 лет

Нынешний сезон для каталонской "Барселоны" пока складывается провально. "Блаугранас" остались без Суперкубка и Кубка Испании, а теперь не смогли отстоять и чемпионский титул. В матче 37 тура Примеры "Барселона" дома неожиданно проиграла середнячку Ла Лиги "Осасуне" со счетом 1:2. И "Реал" стал новым чемпионом Испании.

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Хосе Арнаис вывел "Осасуну" вперед уже на 15-й минуте встречи. Лионель Месси во втором тайме сравнял счет, но в добавленное время Роберто Торрес шокировал каталонцев, забив еще один гол в их ворота. Это первая победа "красных" в Барселоне за 11 лет.

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"Это грустное и разочаровывающее чувство. Абсолютно несправедливое поражение. Мы потеряли очки, которые не позволили нам бороться с соперником. Я не ожидал, что какая-то команда выиграет все матчи после рестарта чемпионата, но "Реал" на пути к этому. Сегодняшнее поражение слишком велико. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других. Я несу большую часть ответственности. Я — тот, кто тренировал и мотивировал команду. Убежден, что мы станем другой командой. Мы будем играть с полной отдачей и подойдем к Лиге чемпионов с максимальными гарантиями. До того момента ситуация находится под моим контролем", – цитирует тренера "Барселоны" Кике Сетьена Marca.

"Барселона" – "Осасуна"
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"Барселона" – "Осасуна" / Фото: Reuters

Таким образом, впервые с 2014 года каталонцы не завоюют в этом сезоне ни титул в Примере, ни Кубок Испании. Шансы на единственный трофей по итогам сезона остаются у "блаугранас" лишь в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала плей-офф турнира "Барселона" в гостях сыграла вничью 1:1 с "Наполи". Ответная встреча состоится 8 августа.

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