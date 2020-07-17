По трофею за каждые 19 матчей: Зинедин Зидан – самый титулованный тренер "Реала"

Второй показатель и восемь наград у Мигеля Муньоса

Благодаря победе над "Вильярреалом" (2:1) в 37-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" выиграл Ла Лигу и под руководством 48-летнего французского специалиста Зинедина Зидана завоевал уже 11-й трофей – сообщает Show Sport.

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Зидан с "Реалом" по два раза выигрывал Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира и три раза – Лигу чемпионов. 11 трофеев – это лучший результат среди тренеров "сливочных" в истории клуба. В среднем французский коуч завоевывает титул каждые 19 матчей у руля "Реала". Второй показатель и 8 трофеев у Мигеля Муньоса, возглавлявшего мадридский "Реал" с 1959 по 1974 год.

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

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Отметим, что Зинедин Зидан возглавляет команду с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе Королевского клуба в качестве игрока и завоевал с командой шесть трофеев. Ранее Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим.

"Реал" стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона – "Барселона" – заняла второе место в турнирной таблице Примеры. "Сливочные" набрали 86 очков и перед последним туром опережают каталонцев на 6 очков.

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