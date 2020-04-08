Польская "машина" по забиванию голов: ТОП-10 "выстрелов" Левандовски

Пока немецкие клубы находятся на карантине в связи с эпидемией коронавируса, многие игроки проводят дома тренировки, чтобы не терять форму. Не исключением является и игрок "Баварии" Роберт Левандовски. Поляк является лидером немецкого клуба, а его голы не раз спасали команду от проигрыша. Вспомним ТОП-10 голов Левандовски за "Баварию".

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Отметим, что форвард является капитаном сборной Польши, и провел в ее форме 112 игр, забив в них 61 гол. Оба показателя являются рекордными в истории польской национальной дружины. Напомним, что Левандовски с нынешними 25 голами за "Баварию" в немецкой Бундеслиге-2019/2020 возглавляет реестр голеадоров чемпионата. Идущего вторым Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" он опережает на четыре гола.

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