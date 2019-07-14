Получать миллионы и ничего не делать: игрок "Интера" придумал хитрый план мести клубу

Аргентинский футболист недоволен, что клуб вынудил его вернуться в Милан

Мауро Икарди. Фото: AFP

Итальянский "Интер" сообщил, что нападающий Мауро Икарди пообщался с руководством клуба, после чего по обоюдному согласию сторон покинул расположение команды и отправился в Милан, где будет тренироваться индивидуально. 26-летний аргентинец также пропустит азиатское турне клуба.

Газета La Repubblica утверждает, что "Интер" вынудил Икарди вернуться в Милан. Форвард пришёл в ярость, получив соответствующее сообщение. По информации издания, аргентинец сказал: "Я останусь в "Интере" на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду".

"Интер" хочет продать Мауро в это летнее трансферное окно, но пока не может договориться о сделке. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.

Ранее мы писали, что новичок Диего Годин стал самым высокооплачиваемым игроком "Интера". Защитник переехал в Италию из испанского "Атлетико".

Также сообщалось, что "Милан" и "Интер" к 2022 году построят совместный стадион. Новая арена будет построена возле "Сан-Сиро" за 700 миллионов евро. Оба клуба надеются открыть новую арену к началу сезона-2022/23.

Фантастический гол Икарди в Лиге чемпионов:

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