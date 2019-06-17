Полуголая модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ: "Это было лучшее решение в моей карьере"

Девушка стала известной после своего забега по полю в финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Кинси Волански выбежала на поел в финале Лиги чемпионов. Фото: AFP

22-летняя модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов на стадионе "Ванда Метрополитано", ответила на слухи о том, что она якобы раньше снималась в порнографических фильмах. Волански прервала своим появлением на поле матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0), после чего стала звездой в соцсетях, заполучив около трех миллионов подписчиков в Instagram.

"Я никогда не позировала для фотографий голой. И уж тем более я не снималась в порно. Я работаю агентом по недвижимости и инвестором. Моя долгосрочная цель – скопить денег и вложить в недвижимость. Создать себе приличный пассивный доход. Тот забег по полю был одним из лучших решений в моей карьере", – цитирует Волански Mirror.

Волански является подругой российского пранкера Виталия Здоровецкого, на чьем сайте пранков для взрослых зарегистрировалось более 32 млн человек после того, как Волански выбежала на поле в купальнике с названием сайта.

14 Июн 2019 в 10:35 PDT INSTAGRAM (@kinsey_sue)

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

Как сообщалось ранее, жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша ЛЧ. Чтобы помахать рукой своему мужу, который во время чемпионского парада по городу находился вместе со своей командой в автобусе с открытым верхом, Улла Клопп на каблуках взобралась на мусорный бак, до отказа забитый пластиковыми стаканчиками. Правда, при этом ее на всякий случай, чтобы не упала, придерживали за ноги двое мужчин.

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