Полузащитник "Шахтера" Степаненко после операции рассказал об опыте и самом главном

В четверг донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником "горняков" в Германии будет "Вольфсбург". Во встречах с "волками" команде не поможет основной полузащитник. Как мы писали, Тарас Степаненко перенес операцию на колене. Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска.

Все процедуры в Лондоне Тарас проходит успешно и спокойно. А сегодня днем порадовал всех сообщением из больницы:

"Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперед. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретенный опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких – это самое дорогое, что у нас есть. P.S. Пошел съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast".

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Читайте также – "Динамо" – "Александрия": онлайн матча 1/4 финала Кубка Украины.

Возвращение украинского футболиста на поле ожидается примерно через месяц.

Смотрите, как Степаненко забивал за "Шахтер" в чемпионате Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама