Помог клубу в трудную минуту: звезда сборной Испании отказался от четырехмесячной зарплаты

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас пошел навстречу клубу из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph. Сообщается, что испанец предложил клубу отсрочить выплату всей его зарплаты на четыре месяца. Также он согласился сократить свою зарплату на 30 процентов. Это сэкономит "Монако" около двух миллионов фунтов на данный момент и еще 500 тысяч, которые не придется выплачивать в принципе.

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Кроме того, футболист решил лично выплатить недостающую зарплату работникам стадиона "Монако", которым тоже урезали жалование на 30 процентов.

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Напомним, ранее фанаты во Франции выступили против поспешного возобновления чемпионата. Ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей. По последним данным, во Франции – 159 952 заразившихся и 22 279 умерших от коронавируса.

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