Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Помог клубу в трудную минуту: звезда сборной Испании отказался от четырехмесячной зарплаты

27 апреля, 19:29

Максим Перепелица

Также Фабрегас выплатит компенсацию уволенным сотрудникам "Монако"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас пошел навстречу клубу из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph. Сообщается, что испанец предложил клубу отсрочить выплату всей его зарплаты на четыре месяца. Также он согласился сократить свою зарплату на 30 процентов. Это сэкономит "Монако" около двух миллионов фунтов на данный момент и еще 500 тысяч, которые не придется выплачивать в принципе.

Читайте также: Хозяева клуба Зинченко уже отказываются "усыновлять" девятого футбольного ребенка: и тут – коронавирус

Кроме того, футболист решил лично выплатить недостающую зарплату работникам стадиона "Монако", которым тоже урезали жалование на 30 процентов.

Реклама

Напомним, ранее фанаты во Франции выступили против поспешного возобновления чемпионата. Ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей. По последним данным, во Франции – 159 952 заразившихся и 22 279 умерших от коронавируса.

Смотрите, за какие футбольные клубы болеют звезды

Смотрите, когда ждут пика коронавируса в Украине:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Франции Сеск Фабрегас коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина": откровения бывшего босса МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...