Помощь speaking-партнера Ярмоленко: Зинченко снова выигрывает в Англии

После победы в Кубке лиги Зинченко с "МанСити" одолел и команду своего партнера по сборной

Александр Зинченко в деле. Фото: Getty Images

Александр Зинченко – снова на коне. В матче 28 тура чемпионате Англии в среду, 27 февраля, "Манчестер Сити" обыграл дома "Вест Хэм" со счетом 1:0 (Агуэро 59 пен), а украинец Зинченко опять отыграл на позиции левого защитника весь матч. Как и перед этим от отыграл от звонка до звонка в финале Кубка английской лиги с "Челси", завершившемся победой "МанСити" по пенальти.

Авторитетный портал Whoscored поставил Зинченко за матч с "Вест Хэмом" оценку 7,1. Выше – только у четырех игроков "МанСити" из четырнадцати, выходивших на поле.

ВИДЕООБЗОР ИГРЫ "МАНСИТИ" – "ВЕСТ ХЭМ"

Отметим, что украинец из "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропускал этот матч – как и пропустит остаток сезона – из-за травмы ахилла. Между тем именно бразильский приятель Ярмолы – Фелипе Андерсон – помог "Вест Хэму" проиграть. Именно после его фола, очень спорного, "МанСити" получил право на 11-метровый, который и реализовал Агуэро.

Несколько месяцев назад Ярмоленко стал героем занимательного видео: он со своим партнером по "Вест Хэму" Фелипе Андерсоном общается в машине на английском. "Felipe, ask me something", – говорит Ярмола. "Do you like London?" – не сдерживая смеха, спрашивает у него бразилец.

Как сообщалось ранее, от "Динамо" требуют 9 миллионов за трансфер Ярмоленко 2017 года.

Тем временем тренер "МанСити" заявил: "Все должны учиться у Зинченко".

