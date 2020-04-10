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Попал под сокращение: игрок сборной Украины пострадал от коронавируса

10 апреля, 21:00

Максим Перепелица

Марьяну Шведу и всем футболистам "Селтика" урежут зарплаты

Футбольный клуб "Селтик" объявил, что достиг договоренности о снижении зарплат с руководством, административным персоналом, футболистами основной команды и сотрудниками офиса. Такие меры будут действовать с апреля по июнь включительно. Это вызвано нестабильной финансовой ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Я бы хотел воздать должное Нилу и игрокам за их желание сыграть свою роль в финансовом благополучии клуба. Также благодарен должное команде руководителей, которые также не остались в стороне", – гласит запись на официальном сайте клуба.

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"Селтик" расположился на первой строчке чемпионата Шотландии, опережая идущий вторым "Рейнджерс" на 13 очков. Под сокращение попал и украинский игрок Марьян Швед, который присоединился к клубу прошлой весной.

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Кстати, футболисты знаменитого клуба отказались от понижения зарплат. 20-кратный чемпион Швейцарии "Базель" не смог убедить игроков пойти на сокращение окладов – но это еще не конец истории.

Смотрите, как Марьян Швед забивал в чемпионате Украины за "Карпаты"

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чемпионат Шотландии Селтик Марьян Швед

Источник: Сегодня|Спорт

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