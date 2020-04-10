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Поперед батька в пекло: во Франции решили, когда начнут следующий сезон, не закончив нынешний

10 апреля, 21:05

Вадим Авдасев

Чемпион Франции в двух высших дивизионах собираются начать в конце лета

Как известно, мировой футбол пребывает на паузе из-за всемирной пандемии коронавируса. В Европе национальные чемпионаты ищут варианты выхода из спячки. Причем все думают преимущественно еще о сезоне 2019/2020. А вот во Франции уже назначили дату начала сезона 2020/2021. Мы писали, что коронавирус поможет "ПСЖ" удержать Неймара и Мбаппе.

Как сообщает самое популярное французское спортивное издание L'Equipe, Лига футболистов-профессионалов Франции утвердила даты начала следующего сезона. Причем сделали это клубы единогласно. Второй дивизион, Лига 2, стартует 22 августа этого года, а элитная Лига 1 – 23 августа.

Естественно, на это решение еще может повлиять выход еврочемпионатов после карантина, как и в более глобальном смысле – ситуация с коронавирусом. К слову, по одному из вариантов национальные первенства и еврокубки предполагалось закончить до конца лета. Однако, как видим, французы настроены более оптимистично. Они и так отсрочили старт следующего сезона: ранее Лигу 2 планировалось начать 25 июля, а "вышку" – 7 августа.

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футбол сезон чемпионат Франции

Источник: xsport.ua

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