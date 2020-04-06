Трагический инцидент произошел во французском городе Реймс. Врач футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес свел счеты с жизнью после того, как узнал, что заразился коронавирусной инфекцией. Ранее мы писали, что "ПСЖ" обыграл "Реймс" в полуфинале Кубка лиги. 60-летний Гонсалес, работавший с основным составом "Реймса", совершил самоубийство в своем доме, сообщает французское издание "Le Parisien". Недавно медик узнал, что заразился коронавирусом. После этого он находился на самоизоляции вместе со своей супругой, тест которой также показал положительный результат. Мэр города Реймс Арно Робин сообщил, что врач предсмертную записку, но ее содержание не стал раскрывать. Но прокомментировал случившееся: "Я шокирован этой новостью. Разговаривал с Бернаром на прошлой неделе, и он ни разу не касался этой темы. Мне очень жаль – это был очень хороший человек, преданный своему делу". Гонсалес отработал в клубе 20 лет. Сожаление высказал и президент "Реймса" Жан-Пьер Кайо: "Нет слов, я ошеломлен, повержен этой новостью. Пандемия затрагивает Реймс, это знаковая личность, великий профессионал, который оставил нас. Он профессиональный и самоотверженный врач. Бернар и мой личный доктор, и сегодня все мои мысли с ним. Это драма, которая поражает нас". "Реймс" занимает пятое место в чемпионате Франции. Читайте о том, что суд вынес жесткий приговор футболисту за нарушение комендантского часа. Смотрите, как "Реймс" сражался с "Пари Сен-Жермен" в чемпионате Франции