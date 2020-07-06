Порноактриса рассказала, как звезды российского футбола испугались группового секса

Девушка хотела сделать селфи с футболистами, но не отказались, чем обидели актрису

Актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, работающая под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала, как познакомилась со звездными российскими футболистами Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым во время отдыха в Геленджике.

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Девушка призналась, что бывший капитан сборной России пригласил ее за свой стол, где ее угощали 12-летним виски, кальяном и прочим. При этом Арвшавин был немногословным, но постоянно светил пачкой денег, а Быстров разговаривал без умолку.

Затем веселье продолжилось в номере футболистов. Любовь понимала, к чему идет дело, но даже не собиралась сопротивляться. "Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают", – заявила актриса в интервью "Комсомольской правде".

Любовь Бушуева / Фото: Instagram

Но перед началом девушка попросила сделать селфи на память со звездами российского футбола, чем испугала игроков. Сначала они сказали, что сфотографируются после, а затем третий их друг по имени Александр вырвал у нее телефон. Девушка психанула и ушла.

"Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет", – удивлялась Бушуева.

Ранее мы писали, что игрок НБА не заплатил порноактрисе за ночь. Она потребовала деньги, иначе раскроет его имя. Девушка утверждает, что игрок "Оклахома-Сити Тандер" не заплатил ей ни за перелет, ни за встречу.

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