"Порту" стал победителем Суперкубка Португалии

Для команды эта победа стала 21-й в национальном Суперкубке

В Португалии определился победитель национального Суперкубка. В поединке за трофей "Порту" добыл волевую победу над "Авешем" – 3:1 (Браими, 25, Перейра, 57, Корона, 84 – Фалькан, 14). Таким образом, "Порту" обновил национальный рекорд, завоевав 21-й Суперкубок Португалии в своей истории. Еще девять раз команда проигрывала в финале. "Авеш" впервые в своей истории боролся за Суперкубок.

Кстати, вчера "Фейеноорд" в серии пенальти победил ПСВ и завоевал четвертый раз в своей истории Суперкубок Голландии.

Вчера также был разыгран и Суперкубок Франции. В битве за трофей сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Парижане разгромили монегасков со счетом – 4:0, дубль на счету Анхеля Ди Марии.

Напомним, что в Украине 21 июля прошел матч за Суперкубок. В Одессе "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0 и в седьмой раз забрало трофей.

Ранее мы писали, что московский ЦСКА в седьмой раз в своей истории выиграл Суперкубок России. Армейцы минимально обыграли московский "Локомотив" – 1:0.