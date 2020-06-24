Посчитали за расизм: фаната "Бернли" и его подругу уволили с работы за баннер "Жизни белых важны"

Молодой сварщик не жалеет о своем поступке, его горячо поддерживают в соцсетях

Продолжает развиваться ситуация вокруг баннера футбольного болельщика перед матчем "Бернли" с "Манчестер Сити". Как мы писали, "Бернли" извинился за баннер "Жизни белых важны", сообщив, что не разделяет позицию фаната Джейка Хеппла. Именно этот парень организовал запуск баннера "Жизни белых важны" над стадионом в Манчестере.

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Как оказалось, 24-летнего парня, который работал, сварщиком в конструкторской фирме Paradigm Precision, уволили с работы, сообщает Tribuna.com со ссылкой на Daily Mail. В компании заявили, что "не потерпят проявлений расизма ни в какой форме". Тем не менее сам Хеппл заявил, что не жалеет о своем поступке:

"Я не расист. Вижу, что меня хотят выставить таким, но это не так. У меня полно друзей среди чернокожих и азиатов, а мой баннер был вдохновлен движением Black Lives Movement. Мы не хотели как-то оскорбить это движение или чернокожих людей. Но я считаю, что важно отметить, что жизни белых людей тоже важны. Именно это мы и хотели сказать".

По словам Джейка, сотрудники полиции, начавшие проверку по данному делу, приходили к нему домой и дали понять, что ему будет предоставлена защита, если он или члены его семьи будут получать угрозы:

"В полиции мне сказали, что я не совершал преступлений и не сделал ничего плохого. Напротив, меня спросили, все ли у меня в порядке и нужна ли мне защита, на случай, если меня начнут преследовать. Не понимаю, почему меня выставляют преступником. Я считаю, что реакция на произошедшее преувеличена".

Джейк также рассказал, что акцию спонсировали 60 человек, суммарно собравшие 600 фунтов. А его 21-летняя подруга-косметолог Меган также была уволена с работы.

Читайте о реакции фаната на обвинение в расизме за баннер "Жизни белых важны".

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Смотрите, как "Бернли" играл с "Манчестер Сити" на своем поле ранее

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