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"Видимо, теперь говорить, что жизни белых важны – это расизм": в Англии скандал после выходки фаната

23 июня, 15:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Болельщик отказался извиняться за скандальный баннер перед матчем чемпионата Англии

Болельщик английского "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за скандальный баннер, появившийся в небе над стадионом "Этихад" перед началом матча против "Манчестер Сити" (0:5). Напомним, после того, как игроки на поле опустились на одно колено в знак поддержки акции Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), в небе появился баннер White Lives Matter Burnley ("Жизни белых важны, "Бернли").

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Как сообщает Mirror, Хеппл разместил видео с баннером на своей странице в Facebook, однако отказался извиняться, в отличие от "Бернли", которые на своем сайте осудили поведение фанатов.

"Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, теперь говорить, что жизни белых важны – это расизм", – написал фанат, которого цитирует championat.com.

Фото: REUTERS/Shaun Botterill

Фото: REUTERS/Shaun Botterill

Отметим, что с возобновлением чемпионата Англии команды выходят на поле с надписью на спине Black Lives Matter, а также перед каждым поединком становятся на одно колено. Правда, накануне случился забавный случай – лучший футболист Африки забыл встать на колено во время акции Black Lives Matter. В то время как остальные игроки встали на колено, сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане устремился в атаку.

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Напомним, чуть менее месяца назад в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции прижал мужчину к асфальту коленом, не давая ему дышать. После этого массовые протесты с беспорядками охватили США, а по всему миру набрало обороты движение в защиту афроамериканцев BlackLivesMatter.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Бернли

Источник: Сегодня|Спорт

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