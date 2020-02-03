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Пошла бешеная битва: футбольный матч в Дагестане превратился в массовое побоище

3 февраля, 15:16

Конфликт на поле пришлось гасить охранникам и сотрудникам стадиона

Во время матча любительской лиги Дагестана между командами "Хуштада" и "Тындырбек" произошла массовая драка. В одном из эпизодов футболист "Тындырбека" отобрал мяч у оппонента, который разозлился и что-то сказал сопернику. После этого футболисты начали выяснять отношения и к ним сбежались партнеры по команде, после чего на поле произошла драка.

Чтобы прекратить конфликт на поле были вынуждены выбежать охранники и сотрудники стадиона. Через некоторое время драку прекратили, а наиболее отличившиеся были наказаны карточками.

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Ранее мы писали, что футболист ударил ногой выбежавшего на поле фаната в чемпионате Бразилии. Стычка футболиста "Аваи" с болельщиком "Фигейренсе" спровоцировала беспорядки на трибунах, пришлось вмешаться полиции.

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Также мы сообщали о невероятной драке вратарей в НХЛ: голкиперы устроили эпический бой с нокаутом. Голкипер "Эдмонтона" Майк Смит серией попаданий в голову "вырубил" своего визави из "Калгари" Кэма Тальбо.

Смотрите драку на соревнованиях по джиу-джитсу в России:

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Источники: Сегодня|Спорт , soccernews.ru

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