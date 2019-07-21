После аренды Селезнева у "Малаги" закончились деньги: клуб может исчезнуть
"Анчоусы" оказались на грани выживания из-за раздутых зарплат. Их грозят не допустить к матчам Сегунды
Испанская "Малага", цвета которой в прошлом сезоне на правах аренды защищали форвард "Шахтера" Густаво Бланко Лещук и экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, находится на грани исчезновения из-за финансовых трудностей. Клубу необходимо выручить 20 миллионов евро, чтобы соответствовать требованиям испанской професиональной футбольной лиги. Зарплатная ведомость клуба составляет около 25 миллионов евро в год, в то время как Ла Лига разрешит "Малаге" тратить на зарплаты лишь 10-12 миллионов.
Главный акционер Абдулла бин Нассер аль-Тани не реагирует на претензии Ла Лиги, в то время как его дети продолжают получать зарплату в размере 1,44 миллиона евро в год, как члены совета директоров "Малаги". Как результат, клуб могут не допустить к розыгрышу Сегунды предстоящего сезона, сообщает испанское издание Marca.
Ранее сообщалось, что "Малага" попрощается с Селезневым. В лагере "анчоусов" недовольны отдачей от 33-летнего украинца и не планируют продлевать с ним трудовое соглашение, срок действия которого истек в конце июня.
Также мы писали, что другой украинец в Испании может перейти в очередную аренду. Новый вариант для Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов арендовать 20-летнего голкипера своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч".
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Источник:
isport.ua
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