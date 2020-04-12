"После игры нужен был кислородный баллон": игрок "МЮ" вспомнил первую встречу с Роналду

Бывший защитник "Манчестер Юнатед" и сборной Англии Рио Фердинанд вспомнил, как впервые увидел игру будущей звезды футбола Криштиану Роналду. Англичане в товарищеском матче встречались со "Спортингом", где на фланге феерил 17-летний Роналду.

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"В 2003 году играли со "Спортингом". Закончился первый тайм, мы пошли в раздевалку. Джону О'Ши нужен был кислородный баллон, потому что он взял на себя Роналду. Он был выжат и сидел на скамейке, тяжело дыша. Хотел обсудить с ним игру, но он ничего не мог сказать, потому что задыхался. Мы сразу поняли, что "Манчестер Юнайтед" должен приобрести Роналду. После матча сидели в автобусе и ждали отправления около полутора часов. Никто не понимал, почему мы не едем. Позже нам сказали, что клубы в это время обсуждали трансфер Роналду", – цитирует британца сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

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Роналду перешел в "МЮ" летом 2003 года за 12,2 миллиона фунтов и защищал цвета команды до 2009 года. С английским грандом Роналду трижды побеждал в Лиге чемпионов, один раз – в Кубке Англии, дважды – в Суперкубке Англии и по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В 2008 году он выиграл свой первый "Золотой мяч".

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