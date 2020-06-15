Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

После матча команды украинского тренера в Беларуси на машину судей напали бандиты

15 июня, 18:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Неизвестные едва не протаранили автомобиль из-за недовольства арбитрами в игре БАТЭ - Шахтер

Драматичный эпизод произошел после воскресного матча чемпионата Беларуси по футболу, в котором в Борисове встречались БАТЭ и "Шахтер". Напомним, команду из Солигорска тренирует бывший наставник "Зари" украинец Юрий Вернидуб. Боевой поединок лидеров закончился ничьей 2:2, а каждый из соперников получил по четыре желтые карточки от рефери Виталия Севостьяника из Гродно. После 13 туров БАТЭ продолжает опережать "Шахтер" на два очка. К слову, недавно украинский футболист сменил Бельгию на Беларусь.

Сегодня стало известно, что судейской бригаде после поединка угрожали. Сведения дошли до Белорусской федерация футбола, которая и опубликовала информацию:

"Судейскую бригаду во главе с Виталием Севостьяником по дороге из Борисова на автомобиле остановили транспортным средством после неоднократного намеренного создания аварийных ситуаций. Совершив обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча.

Неизвестные лица потребовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и стали оскорблять и угрожать, высказывая недовольство судейством завершившегося матча с участием футбольных клубов БАТЭ Борисов и Шахтер Солигорск, после чего скрылись".

Так что судьи отделались испугом, а поиском преступников, судя по всему, займутся правоохранительные органы.

Реклама

Неделю назад Милевский отдал три голевые передачи в одном матче.

Смотрите, как сборная Беларуси проиграла в гостях команде Черногории минувшей осенью

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол БАТЭ судьи чемпионат Беларуси Шахтер Солигорск нападение

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять