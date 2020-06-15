После матча команды украинского тренера в Беларуси на машину судей напали бандиты

Драматичный эпизод произошел после воскресного матча чемпионата Беларуси по футболу, в котором в Борисове встречались БАТЭ и "Шахтер". Напомним, команду из Солигорска тренирует бывший наставник "Зари" украинец Юрий Вернидуб. Боевой поединок лидеров закончился ничьей 2:2, а каждый из соперников получил по четыре желтые карточки от рефери Виталия Севостьяника из Гродно. После 13 туров БАТЭ продолжает опережать "Шахтер" на два очка. К слову, недавно украинский футболист сменил Бельгию на Беларусь.

Сегодня стало известно, что судейской бригаде после поединка угрожали. Сведения дошли до Белорусской федерация футбола, которая и опубликовала информацию:

"Судейскую бригаду во главе с Виталием Севостьяником по дороге из Борисова на автомобиле остановили транспортным средством после неоднократного намеренного создания аварийных ситуаций. Совершив обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча. Неизвестные лица потребовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и стали оскорблять и угрожать, высказывая недовольство судейством завершившегося матча с участием футбольных клубов БАТЭ Борисов и Шахтер Солигорск, после чего скрылись".

Так что судьи отделались испугом, а поиском преступников, судя по всему, займутся правоохранительные органы.

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