Потому что там играют: украинский футболист сменил Бельгию на Беларусь

Бацула будет выступать за минское "Динамо" на протяжении года

Украинский футболист Андрей Бацула перешел из бельгийского "Кортрейка" в минское "Динамо" в годичную аренду, сообщает официальный сайт белорусского клуба. Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Бельгии был завершен досрочно, а вот в Беларуси сезон даже не останавливали.

Отметим, что кроме Бацулы в "Динамо" из Минска выступают украинцы Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног, а тренирует команды экс-тренер киевского "Арсенала", каменской "Стали" и львовского "Руха" Леонид Кучук.

Бацула является воспитанником полтавского футбола. Ранее он выступал за "Кремень", "Ворсклу", "Зирку", "Александрию", откуда за 250 тысяч перешел в "Кортрейк" летом 2018 года. В текущем сезоне он успел провести 11 матчей в чемпионате Бельгии и три – в Кубке страны.

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После 12-ти туров чемпионата Беларуси минское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной1 таблице. Отставание от первого места, которое занимает БАТЭ, составляет 10 очков

Ранее мы писали, что Артем Милевский отдал три голевые передачи в одном матче чемпионата Беларуси, Нойок – забил. Хачериди надежно отыграл в обороне, но не ушел с поля без желтой карточки. Украинское трио выступает в составе "Динамо" из Бреста.

Смотрите, как "Кортрейк" играл в текущем сезоне:

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