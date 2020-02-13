После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирус

Дмитрий Михайленко заявлением по окончании игры с "Чанчунь Ятай" заставил напрячься болельщиков своей команды

Дмитрий Михайленко

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Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко после спарринга с китайским футбольным клубом "Чанчунь Ятай" напугал болельщиков, рассказав, что команда подхватила вирус. Эта игра на сборе в турецком Белеке завершилась поражением украинской команды 1:2.

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"Подготовка идет нормально. Единственное, к сожалению, подхватили в команде вирус, поэтому игру с китайцами пришлось проводить экспериментальным составом", – поведал наставник днепрян Дмитрий Михайленко

Обзор матча "Днепр-1" – "Чанчунь Ятай" (1:2)

Впрочем, после этого Михайленко уточнил, что речь – не о коронавирусе. "Мы еще проверим, что за вирус подхватили игроки. Если серьезно, у некоторых ребят просто желудочный вирус. А у китайцев, надеюсь, все будет хорошо", – заключил главный тренер "Днепра-1".

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Напомним, что Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 человек. Количество зараженных в мире превышает 60 тысяч.

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