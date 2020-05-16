После пандемии Евро не узнаем: городов, принимающих турнир, может стать меньше на треть

Босс УЕФА готовит болельщиков к тому, что из двенадцати городов-хозяев Евро-2021 останется всего лишь восемь

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о возможных изменениях, которые касаются организации чемпионата Европы в 2021 году. По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций может сократить количество городов, в которых будет проводиться Евро, на треть. Ранее мы писали о том, как вернуть билеты на Евро-2020, из-за пандемии коронавируса перенесенного на следующее лето.

"В принципе, мы планируем остаться в тех городах, в которых планировали. С девятью городами уже все согласовано. У нас есть некоторые трудности в трех других городах, поэтому мы продолжим переговоры. По сути, мы собираемся провести Евро в двенадцати городах. Если нет, мы готовы сделать это в десяти, девяти или восьми городах", – заявил босс УЕФА Александр Чеферин в интервью beIN Sports.

Босс УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее матчи финальной части Европланировали провести в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

Смотрите, как в финальную часть Евро попала сборная Украины:

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