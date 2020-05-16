Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

После пандемии Евро не узнаем: городов, принимающих турнир, может стать меньше на треть

16 мая, 19:20

Олег Люлька

Босс УЕФА готовит болельщиков к тому, что из двенадцати городов-хозяев Евро-2021 останется всего лишь восемь

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о возможных изменениях, которые касаются организации чемпионата Европы в 2021 году. По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций может сократить количество городов, в которых будет проводиться Евро, на треть. Ранее мы писали о том, как вернуть билеты на Евро-2020, из-за пандемии коронавируса перенесенного на следующее лето.

"В принципе, мы планируем остаться в тех городах, в которых планировали. С девятью городами уже все согласовано. У нас есть некоторые трудности в трех других городах, поэтому мы продолжим переговоры. По сути, мы собираемся провести Евро в двенадцати городах. Если нет, мы готовы сделать это в десяти, девяти или восьми городах", – заявил босс УЕФА Александр Чеферин в интервью beIN Sports.

Босс УЕФА Александер Чеферин

Босс УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

Реклама

Читайте также: "Это окончательное решение": УЕФА определился с вердиктом по допинговому делу динамовца Беседина

Напомним, ранее матчи финальной части Европланировали провести в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

Смотрите, как в финальную часть Евро попала сборная Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол УЕФА Евро-2020 Александер Чеферин

Источники: Football.ua , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...