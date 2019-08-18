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После победы в Краматорске футболистам "Энергии" пришлось мыться в канаве

Сегодня, 15:56

На стадионе победителям не удалось принять душ - причиной стала авария на местном трубопроводе

"Энергия" (Новая Каховка)

"Энергия" (Новая Каховка) / Фото: Facebook

Вот они, реалии украинского футбола! Футболисты новокаховской "Энергии" после выездного матча с "Авангардом-2" в Краматорске были вынуждены мыться в местном водоеме. Все из-за аварии на трубопроводе в Краматорске, из-за которого была приостановлена подача воды в части города.

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Соответствующие публикации появились в Instagram-аккаунтах футболистов "Энергии". Одна из иллюстраций сопровождалась следующей текстовкой: "Выиграли – мойтесь в канаве))) Профессиональный футбол) Браво, Краматорск)))".

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Отметим, что матч "Авангард-2" (Краматорск) - "Энергия" (Новая Каховка) завершился со счетом 2:1 в пользу "Энергии" – одного из лидеров Второй лиги, после 4 туров набравшей 10 очков в группе "Б".

Стоит сказать, что для матчей низших дивизионов украинского футбола различного рода экстрим – не редкость. Например, в предыдущем чемпионате Второй лиги скандалом завершился матч в Новоград-Волынском, в котором житомирское "Полесье" принимало ровенский "Верес" (1:2). С трибуны, где сидели болельщики "Полесья", на поле полетела петарда – она взорвалась прямо возле игрока "Вереса" Дмитрия Ховбоши. Защитник упал на газон, а несколько футболистов "Вереса" пошли в сторону фанатов. С трибун на поле начали выходить самые буйные из них, которых пришлось усмирять уже полиции.

Или взять беспредел в Ивано-Франковске: там в отместку за пенальти арбитру Бичу заехали по лицу. Как утверждают СМИ, администратор выступающего в Первой лиге "Прикарпатья" после поражения от "Николаева" напал на столичного судью – дошло до крови. 

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вторая лига Авангард Краматорск Энергия Новая Каховка

Источник: SportArena

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