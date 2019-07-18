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После провала на Кубке Америки Месси удивил всех новым образом

18 июля, 09:54

Лео расслабляется с семьей после изнурительного сезона

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Семья нападающего Барселоны Лионеля Месси продолжает отдыхать на Антигуа и Барбуда, а супруга одного из лучших футболистов современности не устает публиковать снимки с отдыха. Так недавно там появилась фотография Лионеля, который сбрил бороду и с улыбкой попивает пивко, наслаждаясь отдыхом. Фото аргентинца на пляже без бороды и с бутылкой пива запостила в своем Instagram его жена Антонелла Рокуццо.

INSTAGRAM (@antonelaroccuzzo)

Кроме этого, Антонелла Рокуццо опубликовала несколько романтических снимков с супругом, а также фотографии их детей.

INSTAGRAM (@antonelaroccuzzo)

Пока пара весело развлекается на пляже, аргентинского нападающего могут ждать неприятности. Футболиста могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. Оказывается, 32-летний Лионель Месси может быть отстранен на два года от участия в играх национальной команды.

Также добавим, что Лео Месси был против покупки французского форварда Антуана Гризманна в "Барселону". Тем не менее, новоиспеченный форвард "Барселоны" рассказал о том, как намерен наладить отношения с лидером каталонцев.

Как Месси забивал за "Барселону": 

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Тег Барселона, сборная Аргентины, Месси

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