После провала на Кубке Америки Месси удивил всех новым образом
Лео расслабляется с семьей после изнурительного сезона
Семья нападающего Барселоны Лионеля Месси продолжает отдыхать на Антигуа и Барбуда, а супруга одного из лучших футболистов современности не устает публиковать снимки с отдыха. Так недавно там появилась фотография Лионеля, который сбрил бороду и с улыбкой попивает пивко, наслаждаясь отдыхом. Фото аргентинца на пляже без бороды и с бутылкой пива запостила в своем Instagram его жена Антонелла Рокуццо.
Кроме этого, Антонелла Рокуццо опубликовала несколько романтических снимков с супругом, а также фотографии их детей.
Пока пара весело развлекается на пляже, аргентинского нападающего могут ждать неприятности. Футболиста могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. Оказывается, 32-летний Лионель Месси может быть отстранен на два года от участия в играх национальной команды.
Также добавим, что Лео Месси был против покупки французского форварда Антуана Гризманна в "Барселону". Тем не менее, новоиспеченный форвард "Барселоны" рассказал о том, как намерен наладить отношения с лидером каталонцев.
Как Месси забивал за "Барселону":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " После провала на Кубке Америки Месси удивил всех новым образом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что думает Папа Римский о Месси, а Европарламент – о Зеленском: ТОП-5 цитат недели
Президент Украины посоветовал своему оппоненту "быть мужиком"