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Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру

7 июля, 21:38

За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года

Лео Месси был удален в матче за третье место на Кубке Америки
Лео Месси был удален в матче за третье место на Кубке Америки. Фото: AFP

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) готовит наказание для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, утверждает испанское издание AS. 32-летний футболист может быть отстранен на два года от участия в играх национальной команды из-за обвинений в коррупции организации.

Если дисквалификация состоится, Месси может пропустить Кубок Америки-2020, который будет проходить в Аргентине и Колумбии, а также матчи отбора к чемпионату мира в Катаре-2020. Месси уже 32 года и однажды он уже приостанавливал карьеру в сборной, так что новая дисквалификация может окончательно завершить его международную карьеру.

Сборная Аргентины ранее обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален. После матча он не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку.

Интересно, что удаление в матче Кубка Америки стало для Месси вторым в карьере и первым за 14 лет. При этом аргентинский футболист ни разу не получал красную карточку в матчах за "Барселону".

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов:


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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

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