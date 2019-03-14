После провала в Лиге чемпионов "Реал" купил бразильского защитника
Мадридский клуб приобрел у "Порту" Эдера Милитао
Мадридский "Реал" официально сообщил о договоренности с "Порту" по трансферу защитника португальской команды Эдера Милитао. Контракт 21-летнего бразильского футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Как сообщает Marca, Милитао обошелся "Королевскому клубу" в 50 млн евро. Такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
Милитао перешел в "Порту" в августе 2018 года из "Сан-Паулу". В составе "драконов" он провел 34 матча, забил 3 мяча и сделал 2 голевых передачи. Провел один матч за сборную Бразилии.
Напомним, что ужасная игра в обороне стоила "Реалу" места в Лиге чемпионов. Мадридский клуб в первом матче 1/8 финала ЛЧ обыграл на выезде "Аякс" – 2:1. А вот в ответном поединке "Аякс" разгромил "Реал" – 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира.
После такого провала новым главным тренером мадридского "Реала" вновь стал Зинедин Зидан. Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари. 46-летний Зидан ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "Реал" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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