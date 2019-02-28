После разгрома от "Динамо" Вернидубу подпишут бразильца
В луганскую "Зарю" переходит полузащитник "Флуминенсе" ценой в 400 тысяч евро. Контракт подписывают на два года
22-летний полузащитник "Флуминенсе" Матеус Нортон продолжит карьеру в "Заре". Хавбек уже расторг контракт с бразильским клубом и, как сообщает "Территория Зари", в качестве свободного агента отправился в Украину для прохождения медосмотра. Ожидается, что с ним подпишут соглашение сроком на два года.
Матеус в течение недели был на просмотре в луганском клубе и принял участие в спарринге с "Динамо" Тбилиси (2:1).
На ресурсе Transfermarkt опорный полузащитник уже назван игроком луганчан. Портал оценивает его в 400 тысяч евро. На счету Матеуса 25 матчей в составе "Флуминенсе", в которых голевыми действиями он не отличался.
Напомним, в последнем туре украинской Премьер-лиги "Заря" разгромно уступила киевскому "Динамо" 0:5. После чего тренер луганчан Юрий Вернидуб заявил: "Нужно забыть эту игру, как страшный сон".
Как сообщалось ранее, своего бразильца представил донецкий "Шахтер". "Горняки" на 5 лет подписали контракт с 19-летним полузащитником "Гремио" Тете, ранее заявлявшим, что он немного похож на Короля футбола Пеле.
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