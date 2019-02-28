После разгрома от "Динамо" Вернидубу подпишут бразильца

В луганскую "Зарю" переходит полузащитник "Флуминенсе" ценой в 400 тысяч евро. Контракт подписывают на два года

Матеус Нортон.

После разгрома от "Динамо" Вернидубу подпишут бразильца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e3/4eb/5c77e34eb73fb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e3/4eb/5c77e34eb73fb.png 2019-02-28T15:49:15+02:00 Футбол В луганскую "Зарю" переходит полузащитник "Флуминенсе" ценой в 400 тысяч евро. Контракт подписывают на два года

22-летний полузащитник "Флуминенсе" Матеус Нортон продолжит карьеру в "Заре". Хавбек уже расторг контракт с бразильским клубом и, как сообщает "Территория Зари", в качестве свободного агента отправился в Украину для прохождения медосмотра. Ожидается, что с ним подпишут соглашение сроком на два года.

Матеус в течение недели был на просмотре в луганском клубе и принял участие в спарринге с "Динамо" Тбилиси (2:1).

На ресурсе Transfermarkt опорный полузащитник уже назван игроком луганчан. Портал оценивает его в 400 тысяч евро. На счету Матеуса 25 матчей в составе "Флуминенсе", в которых голевыми действиями он не отличался.

Напомним, в последнем туре украинской Премьер-лиги "Заря" разгромно уступила киевскому "Динамо" 0:5. После чего тренер луганчан Юрий Вернидуб заявил: "Нужно забыть эту игру, как страшный сон".

Как сообщалось ранее, своего бразильца представил донецкий "Шахтер". "Горняки" на 5 лет подписали контракт с 19-летним полузащитником "Гремио" Тете, ранее заявлявшим, что он немного похож на Короля футбола Пеле.

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